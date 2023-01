Donna morta dopo il parto dei gemelli, Gemmato: ispettori del ministero a Brindisi

Una commissione ministeriale sarà inviata all'ospedale Perrino di Brindisi dove lo scorso 22 dicembre è morta la 41enne Viviana Delego, cinque giorni dopo aver partorito due gemellini e dopo aver subito una isterectomia. Oggi al termine di un sopralluogo nell'ospedale «per una serie di criticità», il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha annunciato «l'invio di ispettori ministeriali che faranno emergere la verità».

La commissione sarà composta da due membri del ministero della Sainità, dall'Agenas, dall'Iss e dai Nas. Nei giorni scorsi ha suscitato molte reazioni la pubblicazione di stralci della relazione in cui il primario della Chirurgia dell'ospedale di Brindisi, Giuseppe Manca, riferisce che a richiedere il suo supporto per l'isterectomia che si era resa necessaria dopo il parto cesareo fu il ginecologo in servizio nell'unità operativa di Ostetricia, avendo quest'ultimo valutato - spiega il primario - «la situazione estremamente difficoltosa e non essendo in grado di trattarla…».

Il sopralluogo

Il sopralluogo odierno, ha spiegato Gemmato, «deriva da una serie di criticità che si erano registrate. Lo stato di salute della sanità pugliese è noto a tutti. Ulteriormente si aggiunge la vicenda dolorosa della perdita della vita di una mamma, che doveva celebrare il giorno più bello della sua vita e che ora purtroppo non c'è più». «Ma di questo - ha precisato - non vorrei parlare per evitare una speculazione di carattere politico o, peggio, partitico. Chiaramente il ministero è vicino alla famiglia della defunta e metterà in campo tutto quello che può fare per fare emergere la verità». «Siamo qui - ha concluso - per essere solidali con i professionisti della sanità ma soprattutto per registrare le carenze di una sanità pugliese che non va».