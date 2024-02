Puglia, Gemelli separati a pochi mesi dalla nascita, si ritrovano per caso a 13 anni su un pullman. «Cerchiamo ancora la nostra mamma»

Una storia incredibile, raccontata da Telebari, quella di due gemelli baresi separati a 11 mesi in quanto adottati da due famiglie diverse e reincontratisi dopo 13 anni, per caso, su un pullman che entrambi utilizzavano per andare a scuola. Ora cercano la propria madre.

L'adozione da parte di due famiglie diverse

Mario e Carlo ora hanno 60 anni.

Nati il 9 gennaio 1963 vengono appunto adottati da due famiglie, una di Terlizzi l’altra di Mariotto. All’età di 13 anni, per andare a scuola, entrambi prendono lo stesso autobus e frequentano lo stesso istituto ed è lì che stringono un’amicizia molto forte. Nessun sospetto sul fatto che possano essere fratelli. «La mattina prendevo il pullman da Terlizzi che si fermava a Mariotto e Bitonto, prima di arrivare a Bari – racconta Mario a Telebari -. A Mariotto saliva sempre questo ragazzo, Carlo, che frequentava il mio stesso istituto. Siamo diventati amici, forse era il richiamo del sangue».

Le famiglie spiegano tutto ai ragazzi

Un’amicizia che va avanti fino a quando i loro rispettivi genitori adottivi, che già sapevano la verità, informano i ragazzi. «Siete gemelli – si sentono dire Mario e Carlo. Siete figli della stessa donna, vi hanno separato nella culla». Tanta sorpresa anche perché i due adolescenti non sapevano di essere stati adottati e ancor meno che avessero un fratello. «Quel giorno, dopo quelle parole potenti come lame, siamo scoppiati a piangere e ci siamo abbracciati, entrambi felici e feriti - racconta Mario sempre a Telebari -. Credevo di essere figlio unico e scoprire di avere un fratello è stata una cosa meravigliosa, ma allo stesso tempo mi è caduto il mondo addosso». Sono trascorsi gli anni e i due fratelli hanno recuperato il periodo perso insieme ma nonostante sia trascorso tanto tempo c’è ancora una falla da colmare. I due fratelli, infatti, ora vorrebbero riabbracciare la loro vera madre. Per questo lanciano l’ennesimo appello attraverso i media. «Siamo riusciti solo a sapere che era una ragazza proveniente da una famiglia nobile e che – dicono -, probabilmente, aveva pagato per cancellare le tracce della nostra nascita. Nonostante tutto, oggi da padre di due figli e nonno di tre nipoti, vorrei abbracciarla e trovare risposte».