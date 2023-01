Ex compagni di scuola si ritrovano dopo 46 anni dalla prima elementare: e c'è anche la maestra

Ex compagni di scuola si ritrovano insieme alla loro maestra a distanza di 46 anni dal primo giorno della scuola elementare. Si tratta degli alunni della San Domenico Savio di Lecce. Una reunion che li ha visto tutti insieme festeggiare a distanza di anni. Con loro anche la maestra delle elementari.

Una giornata di festa

«È stata una grande emozione ritrovarsi, aggregando anche chi da tempo non vive più a Lecce - hanno commentato gli ex alunni ormai cresciuti - . Tante emozioni e condivisioni di vite diverse, quasi mezzo secolo di storia esploso in un bellissimo incontro. Il gruppo di “alunni” è ancora più affiatato adesso, e intenzionato a battere nuovo record». L'appuntamento almeno per ora è per il prossimo anno.