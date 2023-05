Donati reni e fegato da 82enne di Andria: è l'ottavo prelievo per l'Asl

Un'altra donazione - l'ottava nel 2023 - per l'Asl Bat. Nell'ospedale "Bonomo" di Andria sono stati prelevati reni e fegato da una donna di 82 anni della cittadina, morta per emoraggia cerebrale. Un'operazione che è durata fino all'alba nelle sale operatorie coordinate da Nicola Di Venosa, direttore della struttura di anestesia e rianimazione. Ad alternarsi sono state due equipe: quella del Policlinico di Foggia, che ha prelevato i reni, e quella del Policlinico "Gemelli" di Roma, che ha prelevato il fegato per un'urgenza di carattere nazionale.

«Il nostro grazie va ai figli della donatrice - ha dichiarato Giuseppe Vitobello, coordinatore delle donazioni per la Asl di Barletta-Andria-Trani - che non hanno esitato a dare il loro assenso».

Il fatto che la generosità di una donna di 82 anni possa donare vita è meravilgliosa, ha detto ancora Vitobello.