Comune di Parabita, politica e mafia Il Consiglio di Stato conferma il commissariamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Ministero dell'Interno sul caso Parabita, chiudendo definitivamente il capitolo scioglimento per mafia. Nulla da fare, dunque, per l'Amministrazione uscente, guidata da Alfredo Cacciapaglia, che aveva sottoposto alla giustizia amministrativa il carteggio sullo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, disposto nel Febbraio 2017. Le motivazioni in base alle quali i giudici di Palazzo Spada hanno dato ragione al Viminale e torto all'amministrazione parabitana verranno rese note nei prossimi giorni. Quel che è certo, intanto, è il prolungamento del commissariamento con i viceprefetti Andrea Cantadori, Gerardo Quaranta e Sebastiano Giangrande che resteranno a Parabita fino alla prossima primavera, quando si terranno nuove elezioni.