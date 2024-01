Ex Ilva, Invitalia avvia iter commissariamento: attesa risposta da Morselli entro 14 giorni

È terminato l'incontro tra il governo e i sindacati sull'ex Ilva di Taranto. La riunione è durata circa due ore. Invitalia ha inviato ieri una lettera all'Ad di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli per chiedere che la società sia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Lo riferiscono fonti sindacali riportando quanto spiegato loro al tavolo con il governo sull'ex Ilva. L'a.d - è stato spiegato - deve rispondere entro 14 giorni. Se non lo farà Invitalia può chiedere al Mimit di attivare l'amministrazione straordinaria.

Il governo avrebbe rassicurato i sindacati sulle risorse con cui Adi in amministrazione straordinaria possa garantire la continuità produttiva. Lo riferiscono fonti presenti all'incontro con i sindacai. L'esecutivo infatti starebbe pensando a fornire liquidità con prestiti di durata quinquennale e di utilizzare i 320 milioni previsti in un primo momento per l'aumento di capitale. Il governo ha anche confermato l'interesse a nuovi soci industriali «autorevoli» per il rilancio dell'azienda ma è evidente che prima «bisognerà definire la situazione con Mittal».