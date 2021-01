Condizionamenti della criminalità, commissariato il Comune di Squinzano

In considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria della gestione del Comune di Squinzano, già sciolto a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali.

Questa la composizione della commissione: Beatrice Agata Mariano (viceprefetto); Angelo Caccavone (viceprefetto aggiunto) e Vincenzo Calognano (funzionario economico-finanziario).

Il colpo di scena a livello politico c'è stato lo scorso 17 novembre quando si dimisero 9 consiglieri comunali, decretando la fine dell’amministrazione Marra. Un patto trasversale tra l’opposizione e 4 componenti della maggioranza per sciogliere il Consiglio e mandare a casa il sindaco in carica. Quasi un blitz: prima le firme dal notaio, poi l’atto protocollato in municipio.

Tra i firmatari quattro consiglieri dell'allora maggioranza (il vicesindaco Lucio Longo, Virgilio Vacca, Gianmario De Nitto e Francesca Bracciale). Cinque, invece, i consiglieri di opposizione: l’ex sindaco Mino Miccoli, Andrea Pulli, Vincenzo Vespucci, Chiara Guadalupi e Michele Maggio (quest’ultimo candidato sindaco alle ultime amministrative con il centrosinistra). Centristi, appunto, ma anche leghisti - come nel caso di Miccoli - e pezzi del centrosinistra.

