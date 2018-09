Mafia e politica , commissariamento scaduto. A Parabita si vota il 21 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le elezioni comunali a Parabita si terranno il prossimo 21 ottobre 2018. Questo il contenuto di un decreto - sorprendente a dir poco - giunto questa mattina in Comune. La decisione è stata presa dal ministero dell' interno a seguito della scadenza del periodo di commissariamento di 18 mesi iniziato il 17 febbraio 2017 e terminato, evidentemente senza richiesta di proroghe, ad agosto 2018. Parabita rientrerebbe così nella prima sessione di voto straordinario prevista per i Comuni sciolti per mafia, appunto il 21 ottobre prossimo. Tempi strettissimi dunque per organizzare la macchina elettorale comu ale: la scadenza della presentazione delle liste è tra 2 settimane appena, il 21 settembre 2018. E gia a fine mese partirebbero i comizi elettorali. A complicare uno scenario di per sé singolare c è anche il ricorso al consiglio di stato presentato dall' amministrazione Cacciapaglia, con una decisione attesa per fine settembre che potrebbe ribaltare le sorti della situazione.