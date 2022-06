Malore in mare, donna soccorsa dalla Capitaneria

Malore in mare. E' stato necessario l'intervento della Capitaneria di Porto per portare a terra una donna che si è sentita male al largo di Otranto.

L'sos dalla barca

L'sos è stato lanciato dalla barca a vela su cui la donna, una 60enne, stata trascorrendo una giornata al mare al largo della costa di Otranto insieme a famiglia e amici. Mentre la giornata trascorreva senza alcuna difficoltà, la donna ha avvertito un malore: impossibile correre in porto non si poteva perdere tempo. Così dall'imbarcazione è partito l'sos - al 1515 - alla Capitaneria di Porto di Otrato che in poco tempo, al comando del tenente di vascello Francesco Walter Di Marco, a bordo di una motovedetta, ha raggiunto la barca a vela per recuperare la 60enne.

Nel frattempo sono stati allertati i medici del 118 che hanno aspettato in porto il rientro della motovedetta. La donna è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Scorrano per sottoporla alle cure del caso.