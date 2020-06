San Cataldo, ritrovato ordigno bellico sulla spiaggia libera: transennata l'area

Ultimo aggiornamento: 17:57

Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rivenuto questa mattina a Lecce , nella marina di San Cataldo . Su richiesta urgente della Guardia Costiera - Ufficio Locale Marittimo San Cataldo, la Protezione Civile di Lecce ha provveduto in mattinata al transennamento di un'area limitata sul litorale leccese, in particolare a ridosso del pennello anti-erosione posizionato di fronte all'ex bar Windsurf, nella marina di San Cataldo.L'intervento di transennamento dell'area è dettato da motivi di sicurezza per il ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.Del ritrovamento è già stata informata la Marina Militare di Taranto, che interverrà con i propri mezzi per il prelievo e la messa in sicurezza dell'ordigno.