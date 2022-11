Un albero verde e bianco di 15 metri al centro dell’Ovale, ricoperto da un cielo stellato di led e circondato da quattro rosoni luminosi. E per le vie del centro storico di Lecce archi di ghirlande verdi e luci a basso consumo energetico.

Le installazioni di De Cagna

Lecce si prepara a brillare in vista del Natale 2022. Quest’anno tocca alla ditta De Cagna illuminare il capoluogo salentino durante le settimane natalizie con le sue luminarie. La storica azienda salentina - che ha già “colorato” mezzo mondo con le proprie installazioni e che per anni si è occupata di abbellire il salotto leccese in occasione di eventi pubblici – torna in città per addobbare il cuore antico di Lecce. In questi giorni il titolare dell’impresa, Giuseppe De Cagna, porterà le sue decorazioni sia in piazza Sant’Oronzo che tra le vie antiche. Ma non mancheranno anche installazioni in piazza Mazzini. L’ennesimo impegno importante per l’impresa di Maglie che lunedì sarà a Roma per installare le luminarie made in Salento in via del Babuino e poi volerà a Londra al Winter Wonderland ad Hyde Park sino al 3 gennaio 2023.

Ma prima girare per il mondo occorrerà illuminare il capoluogo salentino. Le operazioni di montaggio sono iniziate in questi giorni. Le prime vie a essere agghindate sono state via Trinchese e corso Vittorio Emanuele II. Lungo le due strade che accompagnano i leccesi verso la piazza storica e quella commerciale, De Cagna ha deciso di installare degli enormi archi fatti di ghirlande natalizie, avvolti da luci e decorati con stelle luminose. Un piccolo escamotage quello usato dalla ditta di Maglie per limitare il consumo di luci senza però rinunciare agli addobbi, e senza perdere lo spirito del Natale. Una scelta condizionata soprattutto dal caro energia, con cui i privati e gli enti pubblici, devono fare i conti da tempo.

In piazza Sant'Oronzo l'albero di 15 metri e il cielo stellato

Come da tradizione piazza Sant’Oronzo ospiterà l’albero di Natale alto 15 metri, verde e bianco, con in cima la tradizionale stella. La ditta inoltre installerà un cielo stellato con flash led a ridotto risparmio energetico. Non solo. Ai quattro lati dell’Ovale saranno posizionati, sui lampioni, dei rosoni di luci (un chiaro richiamo al barocco e all’arte salentina) con al centro la scritta “Tanti auguri Lecce”.

In piazza Mazzini, che quest’anno ospiterà sia la giostra con i cavalli galoppanti “Carosello” che le casette di legno del mercatino dei giocattoli, degli addobbi e dei doni di Natale, sarà installata la scritta “Lecce”. Tornando nel cuore storico, anche piazza Duomo si prepara a illuminarsi con De Cagna. Quest’anno, però, si cambia: nessuna stella di Natale ma all’ingresso della piazza ci sarà un arco di ghirlande e un grande rosone di luminarie. Luci e decorazioni natalizie, poi, saranno montate anche su via Palmieri e via Libertini fino a porta Rudiae.

Luci a led per risparmiare

Come detto, tutto l’allestimento è stato pensato con l’obiettivo di ridurre gli sprechi. Le luci utilizzate saranno a led, quindi a basso consumo energetico. Una attenzione verso l’ambiente con l’obiettivo anche di contrastare l’impennata dei prezzi dell’elettricità, che sta gravando pesantemente anche sulle casse di Palazzo Carafa. Nonostante le difficoltà economiche, però, il Natale sta arrivando anche a Lecce. Ieri è scaduto il bando di partecipazione per gli operatori della Fiera di Santa Lucia, la mostra di oggetti artigianali con cui tradizionalmente si ufficializza l’inizio delle festività natalizie salentine che sarà allestita nei Teatini. Non solo. L’amministrazione comunale è al lavoro per realizzare il presepe artistico che, già da alcuni anni viene realizzato al centro di piazza Duomo, sulla base del progetto redatto dagli uffici comunali.