Armato alle casse: la paura del sabato sera. Rapina da cinquemila euro

NARDO' - Rapina all'ora di chiusura del supermercato, ieri sera a Nardò, dopo l'afflusso dei clienti del sabato sera. Intorno alle 20,15 un uomo, col volto in parte coperto dal cappuccio del giubbotto che indossava e con una pistola in pugno, ha intimato alla titolare del "Coop" di via Principi di Savoia, Sabina Fai, proprietaria dell'attività insieme con un fratello, in quel momento sola alla cassa, di consegnare tutto il denaro, per un ammontare pari a cinquemila euro. Preso il contante, il malvivente è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce.



Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Nardò. Il negozio preso di mira è dotato di telecamere di videosorveglianza. La caccia al fuggitivo parte dall'analisi delle immagini riprese nei video. Ultimo aggiornamento: 11:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA