È morto Gianfranco Belfiore: addio allo storico vignettista de La Carrozza

Addio allo storico vignettista de La Carrozza Gianfranco Belfiore. Il pittore e grafico delle vignette satiriche è morto all'età di 77 anni.

Personaggio molto conosciuto in città e fratello di Carlo Belfiore consigliere comunale per 26 anni a Lecce, prima col Msi e poi in An, il pittore non mancava di raccontare pregi e difetti di Lecce grazie ai suoi disegni-ritratti delle politica leccese, del mondo dell'imprenditoria. In tanti sono stati "raccontati" dalla sua matita. sindaci, assessori, imprenditori, presidenti. Il suo disegno sempre tagliente ma mai senza rispetto nei confronti delle persone, ha arricchito il gionale satirico leccese diretto da Ruggero Vantaggiato.

