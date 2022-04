San Michele Salentino, addio a Guido Azzarito

Ha commosso la comunità di San Michele Salentino la scomparsa dell’imprenditore Guido Azzarito, fondatore della nota azienda “Azzarito”. In tanti hanno partecipato ieri mattina ai funerali per porgere l’ultimo saluto ad un uomo stimato per la sua umanità, ma anche per la lungimiranza dimostrata in ambito professionale. Persona dall’animo buono, Guido Azzarito è stato ricordato da tutti come profondamente generoso e sempre disponibile ad andare incontro ai suoi clienti, e poi datore di lavoro capace di costruire un solido rapporto umano e una vera e propria famiglia con i numerosi dipendenti.

Il dolore



L’imprenditore sammichelano ha guidato la sua azienda per 63 anni e, in seguito, l’ha affidata alle figlie Vittoria e Cinzia e al genero Vito. Nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi riconoscimenti ricevuti da grandi marchi di elettrodomestici. Tra questi, nel 1971 è stato premiato dall’industria Zanussi con l’insegna d’oro e l’attestato di venditore qualificato, mentre nel 1983 ha conquistato il trofeo di bronzo nel concorso “Brindisi che Lavora”.

«Con la scomparsa di Guido Azzarito, la nostra comunità perde un grande imprenditore dalle non comuni doti umane e riservatezza, venendo sempre incontro, soprattutto, a quanti non erano in grado di ottemperare subito, economicamente, all’acquisto di un elettrodomestico. Un imprenditore innovativo, lungimirante e moderno che con la sua attività, nata nel lontano 1959, ha saputo creare sviluppo e benessere economico per San Michele Salentino, affrontando sempre con competenza e determinazione le sfide poste da un settore difficile e impegnativo come quello del commercio», ha affermato ieri il sindaco di San Michele, Giovanni Allegrini.