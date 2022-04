Lutto a Brindisi: morto Angelini, cardiochirurgo ed ex consigliere comunale

Lutto nel mondo della sanità e della politica. Si è spento nelle scorse ore, all’età di 66 anni, il dottor Ermanno Angelini. Dirigente medico dell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. Da anni, ormai, combatteva contro un male incurabile al cervello, per il quale era stato anche operato più volte. Lascia moglie e tre figli. Cardiologo stimatissimo, era sempre in prima linea nel sociale, in particolare con l’associazione Brindisi Cuore, nella battaglia per l’istituzione del reparto di Cardiochirurgia presso l’ospedale “Perrino”, per la quale tenacemente aveva organizzato varie marce (cui partecipavano in media circa 2.000 persone), convegni e manifestazioni pubbliche.

L'impegno

Aveva svolto moltissima attività di prevenzione per le malattie cardiovascolari negli istituti superiori della città con i progetti Lory e Lory 2 dell’Associazione Brindisi Cuore di cui era stato varie volte vice presidente, insieme al dottor Gianfranco Ignone (primario di cardiologia al Perrino). Angelini ha anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale, durante la seconda amministrazione Mennitti. Era stato eletto all’interno della lista civica “Brindisi C’è”. Un ruolo, quello di consigliere comunale, svolto da Angelini sempre con coerenza ed autonomia di pensiero, tanto da non averle mai mandate a dire anche alla sua stessa maggioranza quando si trovava in disaccordo rispetto a determinate scelte.