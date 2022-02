Da miss a vigilessa, Silvia corona il suo sogno di indossare l'uniforme

Da miss a poliziotta. E per Silvia Cataldi, miss mondo Italia 2014, si realizza il sogno di indossare l’uniforme. Dalla fascia di miss alla divisa di agente di polizia locale, dal red carpet delle sfilate di moda alla viabilità in strada. È la doppia vita di Silvia Cataldi, 32 anni e un metro e ottanta di bellezza, che nell’arco delle settimane si alterna tra l’attività seriosa di polizia, berretto, fischietto e divisa, e quella patinata di modella e fotomodella.

Dal Salento al Barese per lavoro

Checco Zalone scansati, visto che la cittadina di Capurso, in provincia di Bari, dove la bellissima Silvia svolge la sua nuova attività, ora non sarà più nota solo per aver dato i natali al famosissimo comico, ma perché in forza dell’ufficio di polizia locale, oggi, c’è una miss. E che miss, visto che Silvia Cataldi, miss mondo Italia 2014 andò a rappresentare con la fascia tricolore, la bellezza italiana nel mondo. C’è da scommettere che a Capurso, tutti gli uomini, d’ora in poi, vorranno farsi elevare una multa. Silvia Cataldi supera un concorso come agente di polizia locale nella scorsa estate e viene assunta come agente a tempo indeterminato in quel di Capurso proprio lo scorso 31 dicembre.

La nomina a Capodanno

Un San Silvestro gioiosissimo quello di Silvia che ha sempre sognato di entrare in polizia, che sia la municipale o quella di Stato ma per ora l’occasione da non perdere è stata proprio questa. “Un sogno che avevo sin da bambina - dice Silvia- una vera e propria passione che mi ha portata anche a prendere una laurea in giurisprudenza esattamente a questo scopo». Silvia cresce dunque sognando la divisa e non immagina minimamente che, invece, prima dell’uniforme indosserà la fascia da miss e abiti delle migliori firme con i quali calcare passerelle e set. «È vero, è arrivato tutto per caso, quando ad un certo punto della mia vita mi sono guardata allo specchio e ho deciso, avendo qualche chiletto in più, di curare meglio l’alimentazione e iscrivermi in palestra. Poi qualcuno mi ha chiesto di sfilare come modella, era il 2012, e per due anni ho lavorato come modella in giro per la Puglia, Nel 2014 arriva la proclamazione di miss Mondo Italia e, anche lì, non ci credevo quando quasi per gioco ho partecipato al concorso. Dopo il concorso ho lavorato sempre come modella e fotomodella a Milano, ma nel frattempo studiavo perché non ho mai abbandonato l’idea della laurea e di entrare in polizia e quindi nel 2016 sono tornata per la laurea. Peraltro avevo già conosciuto il mio attuale marito Donatello Vergaro (ingegnere e Dj della movida salentina) e nel 2019 arriva Filippo”. Miss, poliziotta, moglie e anche mamma di un bellissimo bimbo che, figlio d’arte, ha già posato per pubblicizzare accessori per bambini. Ed è così che Silvia si fa in quattro, tra Capurso, Galatina, dove vive da sposata e Sannicola suo paese d’origine, tra un rigido pantalone di uniforme, una morbida tuta per i giochi con Filippo e un abito sensuale e satinato di grandi firme. E grinta da vendere. Oltre alla bellezza, oggi forse ancora più matura ed evidente , qualsiasi cosa lei indossi.