Mercatino del Gusto a Maglie, tutto pronto per l'edizione n.23: durerà sette giorni

Il Mercatino del Gusto di Maglie tocca quota 23. E per l’occasione prolunga la durata della manifestazione per 7 giorni, due in più della normale programmazione di cinque giorni. La conferma è arrivata dalla presentazione avvenuta alla Bit di Milano.

Il tema dell'edizione n.23: "Durevole"

«Abbiamo pensato di intercettare anche la seconda ondata di turisti -spiega Salvatore Santese, presidente dell’associazione omonima- in arrivo il primo fine settimana di agosto». Il tema sarà “Durevole”, per indicare la consistenza di una strategia che ha bisogno di tempo per arrivare al successo, come appunto ha fatto il Mercatino. «Siamo contenti di essere uno degli eventi di punta della Regione Puglia - conclude il sindaco di Maglie, Ernesto Toma- e dimostra il buon esito della sinergia tra associazioni e amministrazione. L’intera città si trasforma per accogliere un numero enorme di visitatori e vuole farlo al meglio».