Tagliate le ruote dell'auto a un commerciante: il secondo episodio in pochi mesi

Un'altra grave intimidazione ai danni di un commerciante. Squarciate le gomme della sua auto, una Totota Yaris È accaduto ieri sera a una titolare di una gioielleria a Matino presso la galleria del centro commerciale nella zona industriale. Il marito della donna, che gestisce il negozio, ha affermato che non ha mai ricevuto richieste estorsive.

Il secondo episodio

"No, non si tratta di quello - ha dichiarato - per come la penso io, se mi avessero fatto una richiesta del genere, avrei denunciato subito ai carabinieri". Alla stessa auto tempo fa qualcuno aveva rigato la carrozzeria.