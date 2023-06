Addio a Aldino Molfetta, l'ultimo dei bottegai brindisini

Brindisi piange la scomparsa di Aldino Molfetta, emblema vivente di laboriosità, simpatia umana e generosità; uno di quei personaggi che bambini e grandi ricordano con un affetto straordinario, non solo nel quartiere Casale.

Il personaggio



Era il “mago” che i bambini amavano, per via delle mille lucette che sempre adornavano il suo negozio, dove potevi chiedere e trovare tutto. “Non buttava mai niente”, racconta ancora commosso il figlio Paolo, che insieme al patron di Mino e con una miriade di bravi collaboratori, tengono in piedi e con successo “Ciccio Riccio”, una delle emittenti radiofoniche più importanti del sud e non solo.

Con lui se ne va la grande tradizione delle “putee” salentine, ormai scomparse quasi del tutto dai nostri quartieri, tutti attratti dai “non luoghi”, gli ipermercati, come li chiama Marc Augè.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 10 nella chiesa Ave Maris Stella, al quartiere Casale.