Incendio nella notte: a fuoco l'auto di un commerciante

Incendiata l’auto di un commerciante locale. Il fatto di cronaca è accaduto la scorsa notte nella centrale via San Giovanni a Novoli. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine intervenute sul luogo, il rogo sarebbe divampato intorno all’una all’altezza del civico 131. Proprio qui si trovava parcheggiata una Opel Zafira, intestata al 59enne novolese.

Da una prima ricognizione dei caschi rossi che hanno domato l'incendio, le fiamme potrebbero essere partite o dal vano motore o dalle ruote anteriori, naturalmente per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Le lingue di fuoco poi si sono propagate velocemente su tutta la vettura avvolgendola e rendendola oramai inutilizzabile. L’incendio ha inoltre provocato danni alla finestra dell’abitazione di un vicino di casa, fortunatamente senza conseguenze agli occupanti.

Sul posto come detto, sono giunti i vigili del fuoco per eseguire un sopralluogo alla presenza dei carabinieri della stazione locale alla guida del maresciallo Lorenzo Cannizzo.

I militari hanno avviato una serie di approfondimenti per risalire all’origine del fuoco. Saranno visionati i filmati delle telecamere, ma non può essere esclusa al momento neppure la natura accidentale.