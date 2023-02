Nei negozi giocattoli e profumi privi di tracciabilità e pericolosi: tutto sotto sequestro

I finanzieri di Taranto hanno controllato diversi negozi per verificare che in commercio non siano messi prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Gli interventi hanno permesso di individuare e di sottoporre a sequestro oltre 6.000 prodotti, tra i quali giocattoli, articoli in plastica per uso alimentare e profumi, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo” concernenti la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il Paese di origine, nonché l’eventuale presenza di sostanze in grado di arrecare danno all’uomo o all’ambiente. Due i titolari dei negozi segnalati alla competente Autorità amministrativa.

Le indagini

Le indagini dei Finanzieri jonici sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché al recupero a tassazione dei ricavi derivanti da tali condotte illecite. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.