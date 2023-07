Incidente sulla provinciale: schianto tra auto e moto, muore un commerciante

Incidente mortale intorno a mezzogiorno a San Pietro Vernotico, lungo la strada provinciale che collega la cittadina al vicino comune di Squinzano. La collisione tra una moto e un’auto Citroen C3 ha causato una vittima. A perdere la vita un commerciante 55enne di San Pietro, Elio Villani,che era alla guida della alla sua Harley Davidson.

La dinamica

Lo schianto è avvenuto poco fuori dal centro abitato, nei pressi di una stazione di servizio da dove il motociclista probabilmente usciva per immettersi sulla provinciale. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi; l’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alla vittima.