Malviventi aggrediscono commerciante, interviene l'agente di vigilanza e mette in fuga gli aggressori

Aggressione dai contorni ancora poco chiari ai danni di un commerciante a Trepuzzi. L’episodio, rimasto cristallizzato nei filmati delle videocamere di sorveglianza poste nella zona, sarebbe avvenuto alcune sere fa, ma è emerso nelle scorse ore dopo che gli inquirenti hanno avviato le verifiche e raccolto elementi utili a far luce su quanto accaduto. Le cause e le reali intenzioni degli aggressori saranno quindi stabilite nelle indagini dei carabinieri di Trepuzzi.

I testimoni e e i filmati

Secondo invece una prima parziale ricostruzione dei fatti, ricavata dalle testimonianze della vittima e dei presenti, oltre alla visione delle immagini, lo scorso 14 aprile, da poco passate le 20, due uomini con abiti scuri e il cappuccio del cappotto a coprire parte del viso, si sono presentati all’esterno di un’attività commerciale del paese, in cerca forse del proprietario. Dopo alcuni secondi di attesa, forse a causa della presenza di clienti all’interno, i due si sono avvicinati sulla soglia d’ingresso e individuato l’uomo, con cui sarebbe nata una discussione e poi la violenza fisica.

Uno dei due avrebbe anche sferrato un pugno in faccia al titolare che in tutta risposta lo ha allontanato con una spinta. L’animata discussione sarebbe poi proseguita all’interno del locale. Sfuggita all’occhio elettronico ma non ad alcuni passanti che avrebbero provato a calmare i tre senza fortuna, e ad un vigilantes dell’agenzia privata Pegaso, che di passaggio sulla via, accortosi del litigio è sceso dall’auto e non ha esitato ad intervenire. L’agente di vigilanza ha quindi difeso il commerciante, facendo anche da ostacolo fisico all’ingresso del locale. Poi ha allertato i carabinieri della locale stazione. I due “aggressori” hanno quindi preferito lasciar perdere, allontanandosi repentinamente prima dell’arrivo delle forze dell’Ordine. Ai militari che indagano ora il compito di far luce sulla dinamica dei fatti.