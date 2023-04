Rapina al supermercato: i ladri scappano con 7mila euro ma vengono fermati dal vigilantes

Vigilantes sventa rapina al supermercato “Eurospin” di via Giusti a Casarano. L’addetto alla sicurezza per nulla intimorito dalla presenza di due rapinatori armati all’interno del market, ha mantenuto la necessaria freddezza per attendere il momento giusto, poi ha estratto lo spray al peperoncino e spruzzato all’indirizzo dei due, mettendoli in fuga.

La rapina poco prima dell'orario di chiusura

L’episodio si è registrato ieri sera, poco dopo le 20.30, orario di chiusura del supermercato situato alla periferia di Casarano. I due rapinatori sono entrati in azione col volto travisato da passamontagna e arma in pugno. Dopo essersi diretti verso un dipendente si sono fatti consegnare l’incasso di giornata, circa 7mila euro custoditi negli uffici.



A questo punto è intervenuto il vigilantes, la reazione dell’uomo con lo spray al peperoncino ha colto di sorpresa i due rapinatori che hanno rinunciato al colpo, fuggendo verso l’esterno dove era parcheggiata l’auto usata, con un complice a bordo pronto per la fuga. Nella repentina corsa i due rapinatori hanno perso o lasciato cadere il bottino, che è stato ritrovato dai carabinieri intervenuti sul posto.

Il denaro è stato poi riconsegnato al proprietario del market.

Le indagini per risalire agli autori della tentata rapina sono affidate ai carabinieri della locale stazione e del Nor di Casarano. Al vaglio dei militari le testimonianze dei presenti e le immagine catturate dalle telecamere di sicurezza del supermercato.