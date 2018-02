Cane lasciato in un casolare abbandonato: denunciato il proprietario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cane si trovava in mezzo agli escrementi senza acqua né cibo. Probabilmente non mangiava e beveva da giorni, considerato il suo evidente stato di denutrizione. ​Un cane di media taglia, giovane, di sesso femminile, legato con una corda lunga qualche metro, impossibilitato a muoversi dal posto, è stato trovato nel quartiere San Pio di Lecce dai poliziotti delle Volanti, in uno stabile abbandonato.Il cane è stato sequestrato per il reato di maltrattamento di animali. Per finire in un ambiente dove gli viene assicurata cura, nutrimento ed attenzioni: nel canile di Tricase. A disposizione dell’autorità giudiziaria.I poliziotti sono riusciti a rintraccciare per telefono il proprietario. Ed una volta arrivata ha riferito di avere il cane da circa un anno e di esser passato dal casolare solo due giorni prima. Confermando così di averlo lasciato senza cibo per 48 ore.