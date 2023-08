Rintracciata la mamma del neonato abbandonato tra i cassonetti: era andata in ospedale per alcune cure dopo il parto

Sarebbe una giovane donna straniera ma residente a Taranto la mamma del piccolo Lorenzo, il neonato abbandonato e ritrovato questa mattina a Taranto.

La donna, intorno ai vent'anni di età, è stata rintracciata dalla Polizia che indagava sul caso del neonato, lasciato davanti a un cassonetto dei rifiuti nel centro di Taranto in via Pisanelli all'alba di oggi e scoperto da due passanti.

La donna si era recata in ospedale



Si tratterebbe di una extracomunitaria che si era recata in ospedale per ricevere alcune cure dopo il parto, avvenuto presumibilmente stamattina o qualche ora prima, nella notte.

E proprio in ospedale sarebbe stata notata dal personale del pronto soccorso.

I medici avevano ipotizzato che la donna avrebbe avuto bisogno di cure mediche entro poche ore essendo il parto recente e poiché il neonato aveva ancora una parte del cordone ombelicale attaccato.