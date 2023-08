​Cucciolo abbandonato e legato ad un traliccio dell'energia elettrica: salvato e adottato

C’è l’agire umano che distrugge, ma c’è anche quello che guarisce. Li ha sperimentati entrambi un cucciolo di Pitbull di circa otto mesi, abbandonato e legato ad un traliccio dell’energia elettrica, sotto il sole cocente d’agosto, nelle campagne di Nardò, comune del Salento. Ad accorgersi di lui casualmente, è stato un passante, proprietario di un terreno collocato in prossimità del luogo in cui si trovava l’animale.

L'intervento delle guardie zoofile e l'adozione del cane

L’uomo ha subito avvisato il delegato al randagismo del Comune di Nardò, Pierpaolo Giuri, il quale, altrettanto velocemente, ha allertato le guardie zoofile Agriambiente del posto. Legato, in una stradina chiusa, sotto il sole e in aperta campagna: così si è presentato il cucciolo agli occhi delle guardie, le quali, dopo averlo dissetato e messo al riparo dalla calura, hanno verificato se fosse provvisto di microchip, salvo riscontrare l’assenza del dispositivo di registrazione all’anagrafe canina. Ennesima vittima dell’abbandono - triste fenomeno assai frequente nel periodo estivo - il cucciolo di lì a poco sarebbe finito in canile. Ma il caso ha voluto che ad assistere alla scena si trovasse, sempre per caso, un operaio delle Ferrovie dello Stato, il quale, senza pensarci due volte, ha contattato i suoi familiari per proporre loro un’adozione d’amore.

Quel suo gesto è stato l’incipit del finale più bello: le guardie, dopo la compilazione di tutti gli atti necessari, hanno affidato il cane all’uomo, il quale dovrà provvedere, entro dieci giorni, a dotarlo di microchip.

Più di dodicimila cani abbandoati ogni anno

Una storia a lieto fine, dunque, ma si sa, non tutti i cani vittime di abbandono hanno la fortuna di vivere epiloghi simili. «Le stime parlano di circa dodicimila cani abbandonati ogni anno - fanno sapere da Agriambiente - un dato sconcertante che, oltre a condannare gli animali a morte certa, comporta per i comuni spese esose per il mantenimento degli stessi in strutture che risultano spesso non a norma». Vale la pena ricordare che l’abbandono degli animali è a tutti gli effetti un reato e come tale è punito dalla legge.