Pioggia e vento, danni e disagi nel Sud Salento. Crollano alberi e muri, rinviata la partita di calcio

Maltempo, danni e disagi a Cursi, con muri e alberi crollati. Intorno all’una di questa notte una furia impetuosa di pioggia e vento forte si è abbattuta sull’area adiacente lo stadio comunale di Cursi. Le più colpite vie Santuario, via Pavese e via Verga.

Cursi, i danni del maltempo



Sono stati divelti muri di cinta, alcuni dei quali sono poi crollati sulle macchine, caduti alberi, cancelli, canne fumarie. Sul posto immediatamente sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie e il sindaco. Stamattina, alla luce del sole, la conta dei danni con i vigili del fuoco e il primo o cittadino.

Danni allo statio, salta la partita



Al campo comunale è crollato, sotto la furia del vento, il muro di cinta - sia quello frontale di via Santuario che quello laterale di via Pavese. Saltata anche la partita in casa del Asd Cursi calcio, prevista per oggi.

Sempre su via Pavese altri muri abbattuti e su via Verga oltre al muro il vento ha rotto l’antenna e la canna fumaria. Quest’ultima ha portato giù l’acqua della pioggia che imperversava riempiendo tutta la tavernetta di acqua e fuliggine.