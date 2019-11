Ultimo aggiornamento: 11:43

E' morto probabilmente a causa di un malore un 57enne di Lecce - I. C. le sue iniziali - mentre lavorava ieri pomeriggio a Supersano, in via Nociglia. Il suo corpo si trova ora nella Camera mortuaria dell'ospedale di Lecce, dove il medico legale effettuerà un esame estrerno o un'autopsia per risalire alle cause della morte.