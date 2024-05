Droni, nuovo successo per la leccese ​Luisa Rizzo: sesta al FAI World Cup Germany 2024

Nuovo successo per la 21enne leccese Luisa Rizzo, affetta da Atrofia Muscolare Spinale (SMA), è una pilota di droni FPV. Continua a volare spedita la leccese che durante l’ultima competizione internazionale a cui ha preso parte, ha dovuto vedersela con i migliori piloti al Mondo. Oltre a Luisa a rappresentare l’Italia solamente Luca Di Meo classificatosi 61°; mentre Luisa come sempre “on fire” con i suoi droni da Racing , ha terminato la gara al 6° posto.



«Un 6º posto che per me vale come una vittoria! – Luisa Rizzo - Sono state tre giornate intense ma piacevolissime, trascorse velocemente in un ambiente di cordialità e rispetto. 90 piloti provenienti da tutto il mondo, molti dei quali top a livello mondiale.

Combattere nelle heat con loro e arrivare alla fine 6ª per me è una grande soddisfazione. Il gap è sempre più ridotto e questo mi motiva ancora di più».

Il cv



Ha iniziato a volare per diletto nel 2015, per poi, nel 2017, confrontarsi in campo sportivo agonistico. Da allora partecipa a gare nazionali e internazionali collezionando successi e piazzamenti da podio. Ha infatti conquistato il titolo di Campione Italiano per quattro anni di seguito, dal 2019 al 2022, vincendo anche due edizioni di Coppa Italia, nel 2020 e 2021. Nell'ottobre 2023 ottiene la medaglia di bronzo nella finale femminile dei mondiali in Corea. Tra altri numerosi titoli, anche un Guinness World Record e la nomina di Alfiere della Repubblica.