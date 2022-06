Salento, malore in spiaggia davanti ai bagnanti: morti due turisti

E' di due morti il bilancio della giornata di oggi al mare nel Salento. Si tratta di due turisti in vacanza colpiti da un malore.

Torre dell'Orso

Malore in spiaggia nel Salento. Un turista di 69 anni si è sentito male davanti ai bagnanti. Momenti di panico in spiaggia a Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove un uomo di 69 anni, Giorgio Fiocco originario di Latina, che era al mare insieme alla famiglia, forse per grande caldo, si è...

