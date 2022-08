Investito un ciclista sulla Leverano - Porto Cesareo: è grave

L'investimento di un ciclista si è verificato questa mattina alle 6.30 sulla Leverano - Porto Cesareo. Una bici è stata travolta da un'auto, una Renault Megane, per cause ancora da accertare. Non si esclude che possa essere stato per via del sole che ha accecato il conducente dell'auto. È grave l'uomo che era in bici, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Non corre pericolo di vita, ma ha riportato diverse fratture.

I rilievi

Sul posto, per i rilievi si sono recati i carabinieri di Gallipoli. Il guidatore della vettura si è subito fermato a prestare soccorso al ferito e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario del 118. Il ciclista è stato subito condotto al nosocomio a bordo di un'ambulanza. La bici è distrutta.