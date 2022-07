Ciclista investita da una moto sul litorale: grave una donna

Ciclista investita da una moto di grossa cilindrata sul litorale ionico: grave una donna.

Cosa è successo

Una donna che andava in bicicletta è stata investita questa mattina a Torre Colimena, marina di Manduria, da una moto di grossa cilindrata con a bordo una giovane coppia. Lo scontro è avvenuto ad un incrocio e ad avere la peggio è stata l’anziana in bici che ha riportato un trauma cranico e toracico. Soccorsa dal 118 è stata trasportata con codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I due motociclisti della provincia di Brindisi che hanno riportato ferite non gravi sono stati accompagnati all’ospedale di Manduria per accertamenti.