A partire da oggi sarà possibile ripercorrere, a piedi, il Ponte del Ciolo, nel comune di Gagliano del Capo, ad una manciata di chilometri da Santa Maria di Leuca. Nei giorni scorsi, l’ente Provincia aveva già preannunciato la riapertura in occasione delle festività pasquali. La notizia era stata accolta con molto scetticismo e incredulità da molti. Di fatto la promessa è stata mantenuta e i lavori sono in fase di conclusione. Il taglio del nastro è previsto per il 15 aprile e da quel momento il ponte simbolo del Capo di Leuca sarà riaperto anche al traffico veicolare. Il progetto di risanamento, consolidamento, adeguamento sismico e funzionale è stato finanziato con oltre 4 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I lavori

Gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte hanno previsto, essenzialmente, la rimozione di tutte le parti ammalorate e la sostituzione con nuove malte, più resistenti, garantite per 60 anni. Il Ponte riapre al pubblico con una nuova veste e due corsie preferenziali per i pedoni che potranno passeggiare in spazi a loro dedicati. «Abbiamo fatto incontri settimanali pur di adempiere alla promessa» precisa Ippazio Morciano consigliere provinciale delegato alla pianificazione stradale. «Un lavoro condiviso e dettato dall’attenzione verso il territorio» aggiunge Francesco Volpe delegato alle strade. «Non è stato semplice completare tutto nei tempi previsti. Essenziale la sinergia tra gli enti e le ditte in opera sul cantiere. Mi sento di ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla progettazione e al completamento dell’opera. È un bel traguardo che testimonia l’importanza del lavoro di squadra» ha affermato il presidente della provincia Stefano Minerva.



Video gentilmente concesso da Valentino Pizzolante