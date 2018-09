Spaccio e prostituzione: la polizia piantonerà giorno e notte la zona della stazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giro di vite per contrastare spaccio e prostituzione in tutta l’area della stazione ferroviaria di Lecce dopo i gravissimi fatti di cronaca di tre sere fa. Da lunedì prossimo viale Oronzo Quarta e le vie limitrofe saranno pattugliate per tutte le ventiquattr’ore dalle forze dell’ordine. Trenta uomini che, suddivisi in tre turni, presidieranno la zona. La decisione è arrivata al termine della riunione del Comitato su ordine e sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Lecce Claudio Palomba ed ha cui hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine, sindaco e presidente della Provincia. Ma non è l’unica novità emersa. Contestualmente ai controlli scatteranno anche provvedimenti che vieteranno la vendita di sostanze alcoliche in determinate fasce orarie negli esercizi che ricadono nella zona interessata. E ancora: sarà potenziato l’impianto di pubblica illuminazione in viale Oronzo Quarta e migliorato quello di videosorveglianza. Saranno inoltre passati al setaccio da parte della Guardia di finanza tutti i canoni di locazioni degli appartamenti compresi nell’area.