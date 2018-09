© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccio in zona Stazione: i controlli disposti dal comandante provinciale dei carabinieri di Lecce Giampaolo Zanchi hanno portato a due arresti nella serata di ieri. I due - Giuseppe Donato Camassa, 23enne leccese e Marcello Zuccaro, 20enne di Galatone- sono stati sorpresi in via Oronzo Quarta con dosi di marijuana in tasca, pronte per essere spacciate. In tutto, dalle perquisizioni personali, sono spuntati circa 159 grammi di stupefacente e vario materiale per il confezionamento. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati associati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.