Lecce, tragedia sfiorata in periferia: scontro fra auto e scooter. Paura per un 51enne

Pauroso incidente all'incrocio fra via Sandalo e via Adriatica,a Lecce, in prossimità di uno stop che - spessissimo - viene ignorato dagli automobilisti e posizionato su via Adriatica, in direzione di Lecce.

Ieri, in serata - per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili urbani del capoluogo - un'auto e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio, il conducente dello scooter - residente a Lecce, 51 anni - soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sono in corso gli accertamenti sull'uso di alcol e droga su entrambe le persone coinvolte. Per i rilievi, sul posto, la Municipale agli ordini del comandante Donato Zacheo.