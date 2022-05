Incidente stradale: muore una bracciante. Cinque feriti sulla statale dei "Trulli"

Ancora una vittima delle strada: una persona morta e cinque feriti è il bilancio dell'ennesimo incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 172 "dei Trulli".

Lo scontro frontale

Impatto mortale questa mattina sulla statale 172 «dei Trulli» tra Casamassima e Turi. A perdere la vita una donna 66enne di Turi che a bordo di una Opel Corsa, insieme ad altre colleghe, si stava recando in campagna per la raccolta delle ciliegie.

L’auto si è scontrata frontalmente con una Madza 3 il cui conducente è stato portato in ospedale così come tutte le altre braccianti. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma dalle prime ricostruzioni pare che una delle due auto abbia invaso l’altra corsia, probabilmente per un sorpasso azzardato, e abbia così causato l’incidente. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre la vittima e i feriti dalle lamiere. Sull'incidente indagano i carabinieri di Gioia del Colle. La strada è stata chiusa provvisoriamente al traffico al chilometro 3,3.

