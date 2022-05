Incidente e l'auto si ribalta: estratta viva dai vigili del fuoco

Incidente spettacolare ma per fortuna senza feriti gravi in una delle strade del rione di Sant'Antonio a Tricase, precisamente in via Gramsci angolo via Zanardelli.

Il trattore si ribalta e lo schiaccia, arriva l'elisoccoro: un uomo grave in ospedale

I soccorsi

Una donna a seguito dello schianto è rimasta incastrata tra le lamiere della sua Peugeot 108. È stata salvata grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Tricase, e successivamente soccorsa dal personale del 118. Solo tanta paura per fortuna: la donna oltre alla paura ha riportato qualche graffio ma si riprenderà presto.