Salento, incidente sulla Provinciale e l'auto si ribalta. Arrivano i carabinieri

Schianto frontale e un'auto si ribalta: tanta paura in mattinata lungo la strada che collega Caprarica a Martignano quando due auto si sono scontrate. Una di esse si è ribaltata, andando a finire ai margini della carreggiata. Solo per un caso fortuito gli occupanti di entrambi i veicoli non si sono fatti mali e sono riusciti ad uscire da soli dall'abitacolo.

APPROFONDIMENTI PAURA IN SERATA Salento, scontro frontale sulla 275: ferito anche un bimbo LECCE Incidente e l'auto si ribalta: estratta viva dai vigili del fuoco DELICETO Il trattore si ribalta e lo schiaccia, arriva l'elisoccoro: un... LECCE Incidente sulla tangenziale Est: auto incastrata nel guardrail LO SCHIANTO Grave incidente a Torre dell'Orso: scooter contro auto. Un... LECCE Salento, camion contro il cavalcavia sulla statale: traffico caos. Il...

L'auto si ribalta dopo lo schianto: donna intrappolata tra le lamiere. È salva

Gli automobilisti di passaggio hanno allertato il 112 e sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso.