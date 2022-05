Salento, scontro frontale sulla 275: ferito anche un bimbo

Tragedia sfiorata ieri sera attorno alle 21 sulla statale 275 che collega Maglie con Santa Maria di Leuca, nel Salento. Due auto si sono scontrate frontalmente, quattro feriti fra i quali anche un bambino di nove anni.

Salento, incidente sulla Provinciale e l'auto si ribalta. Arrivano i carabinieri

La corsa in ospedale

Sono stati trasportati tutti dalle ambulanze del 118 nell'ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano, tre in codie giallo, fra questo anche il bambino. E la madre in codice rosso. La dinamica dell'incidente ricostruita dalla polizia Stradale dice al momento che l'impatto è avvenuto nel territorio di Scorrano all'altezza di un distributore di carburanti dove la strada si è già ristretta diventando a due corsie. La questione, in altre parole, al centro delle vicende amministrative e giudiziarie del raddoppio delle corsie della 275.

Lo scontro

L'impatto sarebbe avvenuto quando una donna di Botrugno alla guida di una Ford Fiesta avrebbe invaso la corsia opposta per evitare di tamponare un'auto che stava svoltando a sinistra per immettersi nella stazione di servizio. In quei frangenti è giunta una Lancia Delta con a bordo padre, madre e bambino, di Cursi. Lo scontro è stato violento, gli airbag hanno attutito l'impatto sui passeggeri che comunque hanno riportato lesioni tali da necessitare il ricovero.