Tagghiate Fest, bagno di folla per i Sud Sound System. Il calendario dei concerti

I Sud Sound System protagonisti del primo vero live della stagione 2022 (post pandemia). Il gruppo salentino è stato stato ospite della prima edizione del Tagghiate Urban Fest (biglietti disponibili su dice.fm), la rassegna musicale organizzata da Molly Arts Live a Lecce.

Il concerto e la folla di gente

Che vi fosse aria di rinascita era indubbio, e il bagno di folla che ieri ha accolto i Soud Sound System al Parco delle Tagghiate ne è una prova. I Sud hanno inagurato la stagione dei concerti con una grande festa che oha ospitato anche Bag a riddim insieme ai Sud, Ghetto Eden, Krikka Reggae.

Nella serata di festa anche un’area dancehall animata dalla musica di Kooloometo Sound System, Bindolo, Giorgio Rudee, dj Muerch e tanti altri.

Il calendario degli eventi

Sabato 11 giugno la rassegna proseguirà con una data promossa da Molly Arts, The Blubeat Pub e Oikos: protagonista sarà Noyz Narcos, universalmente considerato uno dei maggiori esponenti di sempre della scena hip hop/hardcore italiana dai primi anni ’90, che presenterà sul palco il suo “Veleno Summer Tour”. In apertura del rapper si esibirà Gemello con il suo nuovo disco “La Quiete”.

Sabato 18 i portoni della cava si apriranno per ospitare Discographia Clandestina, il festival di canzoni e autoproduzioni ideato dall’etichetta omonima di Carmine Tundo, in collaborazione con Molly Arts Live. Il format è pensato come manifesto artistico dello stato del cantautorato salentino. Sul palco tutte le realtà che si sono messe in gioco negli ultimi anni producendo in maniera indipendente i propri dischi: progetti che partono dalla forma canzone e raccontano in maniera trasversale la propria generazione. Sul palco si alterneranno artisti come la band indie pop La municipàl, il cantautore Blumosso, la band pop Malamore, la cantautrice CristiAna Verardo, il progetto indie rock Lefrasiincompiutedielena, il duo hip hop La Malasorte, la giovane cantautrice Dalila Spagnolo, l’ironico cantautore Tuma, il duo r ’n’ b Yorker, il chitarrista e Producer Manu Funk, il cantautore e producer Filippo Bubbico, la cantautrice elettro pop Turco, gli emergenti cantautori Inartegianfreda, Stefano Scorrano, Dimaggio e tanti altri. La serata si concluderà con il dj set curato da Mundial, il progetto tribal-world di Roberto Mangialardo, Alberto Tuma e Carmine Tundo.



La rassegna continuerà poi sabato 25 giugno con l’evento “Pull up!” che accoglierà la dancehall a cura di Heavy Hammer insieme a Brusco and Papa Fral, Bay C from t.ok. Backed by Yard beat, Raina from Villa Ada, Terron Fabio from Sud Sound System. Per poi proseguire sabato 15 luglio con il concerto di Mecna & Coco che porteranno in scena il loro primo album collaborativo “Bromance”.

Lunedì 15 agosto, infine, la rassegna ospiterà una tappa del Sei Festival in collaborazione con Cool Club: sul palco Pop X e Bnkr44.