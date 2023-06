Cento parcheggi in meno in un anno. Stalli “cancellati” da cantieri e percorsi ciclabili. E si aggiorna (in negativo) il dato storico delle strisce blu: in 15 anni persi 1.879 posti auto. A Lecce la sosta è sempre più difficile. La città continua a dire addio a numerosi parcheggi. Dal centro alle periferie. E la vita di chi si mette al volante – per lavoro o svago – diventa sempre più complicata.

Strisce blu, in 15 anni persi 1.879 posti auto

Sono 6.800 le strisce blu presenti nel territorio urbano (dato Sgm aggiornato al 31 dicembre 2022). Esattamente 100 in meno rispetto al 2021 quando nel capoluogo salentino si contavano circa 6.900 stalli tariffati. Una riduzione non da poco per una città che storicamente soffre della carenza di spazi in cui poter lasciare la propria vettura. Un disagio confermato non solo dalle continue lamentele degli automobilisti ma anche dai numeri. Dal 2007 al 2022 si è passati da 8.679 stalli a 6.800. Ovvero 1.879 posti tariffati in meno negli ultimi 15 anni. Un calo netto causato dal venir meno di aree di sosta (ad esempio il “Carlo Pranzo” cancellato dal Parco delle Mura) e, negli ultimi anni, dall’avvio di cantieri, dalla riorganizzazione degli attraversamenti pedonali e dalle piste ciclabili, i cui tracciati spesso sono ricavati a scapito delle strisce blu.

Ma la svolta “slow” dell’amministrazione, che da tempo ha avviato una politica volta a incentivare tra i cittadini l’utilizzo di mezzi più sostenibili (biciclette e monopattini), e che trova consensi tra chi è propenso alla mobilità alternativa, non piace a una parte dei leccesi che continuano a utilizzare l’auto per gli spostamenti quotidiani (per comodità ma anche per necessità) e che vorrebbero trovare uno stallo senza impazzire. È bene ricordare che a fronte dei 100 parcheggi Sgm in meno, la città nell’ultimo anno ha potuto contare sui circa 600 posti auto di ex Enel. Il tanto atteso “Parkejoo” è stato inaugurato ad aprile del 2022: si tratta però di stalli privati con tariffe diverse rispetto a quelle della sosta pubblica. Una svolta per la viabilità potrebbe arrivare nei prossimi anni.

Entro il 2027 quasi 2mila nuovi parcheggi: ecco dove

Entro il 2027, però, la città potrà contare su 1.996 nuovi posti auto. Tra i parcheggi più attesi, e che dovrebbero vedere la luce entro la fine del 2024, ci sono quelli legati alla riqualificazione dell’ex Caserma Massa. I lavori sono partiti nel 2022 e servirà ancora un altro anno al privato per realizzare il centro direzionale con un parking da 466 posti proprio a due passi dal centro storico. Più complicato, invece, fare pronostici sull’attivazione dei parcheggi pubblici legati al ribaltamento della stazione di Lecce. L’opera, avviata nel 2020, ha subito 2 anni di stop a seguito del ritrovamento di acqua nella cava dismessa. L’iter si è sbloccato solo di recente anche se – di fatto - gli interventi legati alla realizzazione del garage interrato da 400 stalli, sono ancora fermi. Difficile, quindi, che il progetto possa vedere la luce prima della fine del 2024. Ma per avere una vera svolta si dovrà aspettare il 2027. Grazie al Contratto istituzionale di sviluppo, l’amministrazione Salvemini è riuscita a ottenere un finanziamento di 29 milioni di euro per la realizzazione presso l’attuale City Terminal dell’ “Hub dell’intermodalità”, con un maxi parcheggio interrato da 1000 posti auto. L’obiettivo è quello di creare uno snodo di interscambio tra trasporto pubblico e mobilità attiva per le marine leccesi. Ma il progetto darebbe una risposta importante anche alla cronica carenza di parcheggi. In aiuto degli automobilisti, sempre più stanchi di rimanere imbottigliati nel traffico alla ricerca di un posto che non c’è, è arrivato anche il Pnrr. Palazzo Carafa, infatti, ha ottenuto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza i fondi necessari per il progetto di recupero e fruizione del Parco di Belloluogo e che prevede, tra le altre cose, un’area parcheggio da circa 100 posti auto che dovranno essere realizzati entro il 2026. Tra le opere in attesa di vedere la luce c’è anche il garage sotterraneo di piazza Mazzini. Il parking con 40 posti esiste già (proprio sotto la galleria) ed è di proprietà di Arca Sud Salento che di recente ha annunciato di voler procedere con la pubblicazione di un bando dedicato alla trasformazione di un locale (che potrebbe ospitare anche 80 stalli) da destinare a parcheggi per lo shopping. Nei prossimi anni, quindi, Lecce potrebbe vedere realizzati nuovi posti auto. Ma nel frattempo gli automobilisti devono armarsi di pazienza e continuare a girare (spesso a vuoto) alla ricerca delle strisce blu.</CW>

