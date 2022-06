Lecce-Gallipoli, si ribalta sulla Statale un tir che trasportava benzina: traffico bloccato

Un''autocisterna che trasportava benzina per motori a turbina aeronautici, si è improvvisamente ribaltata sulla carreggiata all'inizio della Statale 101, quella che va da Lecce a Gallipoli, in direzione della Città Bella, nel Salento. Riverso sulla strada, il mezzo ha occupato gran parte della carreggiata interessata. Poco più avanti, anche da un cantiere Anas per la sostituzione del guard rail.

Il conducente, di 28 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con ferite lievi. Vista la pericolosità del contenuto, i vigili del fuoco stanno presidiando la zona in attesa di una cisterna proveniente da Bari per procedere al travaso della benzina. Le operazioni sono in corso e la strada è bloccata.

Anas, dunque, ha chiuso al traffico gli svincoli per Gallipoli e per la tangenziale ovest di Lecce, direzione Brindisi. Sul posto, insieme ai tecnici, gli agenti della Polizia stradale e le ambulanze del 118.