Due bambine investite da auto e bici, paura a Francavilla Fontana

Nel giro di mezz'ora circa, non una ma ben due bambine sono state investite nella prima serata di ieri a Francavilla Fontana. Il primo incidente intorno alle 18.30 nella villa comunale che affaccia su viale Vincenzo Lilla e via Luigi Raggio, dove una bimba è stata travolta da una bici, con in sella un'adolescente, che scorrazzava tra i vialetti. Il secondo incidente in via San Francesco, nei pressi della Porta del Carmine, poco distante dai giardini pubblici, dove un'auto ha centrato in pieno un'altra bimba. Le due piccole, che erano a passeggio coi genitori, sono state soccorse dal 118 e trasportate in ospedale. La prima a Francavilla Fontana, la seconda a Brindisi. Destano maggiore preoccupazione le condizioni della piccola investita dall'auto - una Fiat 500, condotta da una donna francavillese - che ha riportato un trauma cranico ed è tuttora sotto osservazione: ha battuto il capo contro il parabrezza.

Le indagini

Entrambi gli episodi sono ora al vaglio della polizia locale della Città degli Imperiali, intervenuta sul posto per i rilievi, cui spetta stabilire come realmente siano andate le cose e attribuire le responsabilità del caso. Intanto, soprattutto per quanto concerne i giardini pubblici, ci si pone un problema di controlli per quanto concerne l'accesso libero di biciclette, monopattini e animali domestici non tenuti al guinzaglio. Certo che due bambine investite in mezz'ora circa rappresentano un fatto raro, e al tempo stesso preoccupante.