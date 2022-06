Attimi di paura in centro: bimba di 11 mesi resta chiusa in auto. Liberata dai vigili del fuoco

Attimi di paura per una bimba di 11 mesi rimasta chiusa - accidentalmente - in auto tra viale Lo Re e viale Marconi a Lecce. Grazie all'ausilio dei vigili del fuoco la bimba è stata liberata in pochi minuti facendo tirare un sospiro di sollievo non solo ai genitori ma anche ai tanti passanti. Intorno all'auto in cui è rimasta chiusa la bimba infatti si è creato un capannello di gente preoccupata per le sorti della piccola.

In attesa di capire come siano andate le cose - le chiavi dell'auto erano all'interno e gli sportelli chiusi - tutti hanno tirato un respiro di sollievo.