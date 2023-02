L’inverno e il grande freddo di questi giorni trovano fuori uso l’impianto centralizzato di riscaldamento del palazzo di giustizia di viale De Pietro, che nell’ottobre 2022 fu revisionato ma in sostanza non è entrato mai in funzione. Lo comunica il sindacato Confsal-Unsa.

Col cappotto in Tribunale

«Molti lavorano indossando giaccone o cappotto – dice Giovanni Rizzo, segretario regionale della Confsal-Unsa – mentre non si sa se il mancato funzionamento (in passato più volte avvenuto) dipenda da guasti tecnici, da carenze di manutenzione, da ritardi o intoppi nelle procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni e servizi connessi alla climatizzazione degli ambienti di lavoro. Ma intanto il tempo, anzi il maltempo incalza».

«Finora si è ricorsi a apparati elettrici singoli (a ventilazione o meno) - aggiunge - oltretutto con notevole costo energetico. Ma non ne è abilitato l’uso alternativo generalizzato e ora il freddo crescente costringe a un loro uso massiccio che provoca sovraccarico della rete e frequenti interruzioni di elettricità. Quindi bisogna ogni volta riavviare i terminali informatici e i personal computer, rischiando anche la perdita di dati rilevanti».

Il sindacato denuncia anche problemi di sicurezza e salute

La Confsal-Unsa per motivi sia di sicurezza e salute personali, sia di funzionalità ha chiesto un urgente intervento di normalizzazione al presidente della Corte d’appello (che sta già affrontando il problema), agli uffici giudiziari di Lecce e alla direzione generale risorse materiali, approvvigionamento e acquisti del ministero della giustizia. Ha inoltre sollecitato, a quanto si apprende, l’intervento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (organo eletto dallo stesso personale).