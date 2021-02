Il Lecce batte il Cosenza: 3-1. Accolto l'appello di Corini: «Finalmente invertiamo il trend casalingo»

L'illusione del colpaccio Cosentino al "Viale del Mare" dura quattro minuti, poiché al vantaggio di Gliozzi risponde Coda su rigore. Poi nel secondo tempo i giallorossi raddoppiano con Mancosu, ancora dagli undici metri, e concludono l'opera nel final con Meccariello. Hanno però faticato per trovare spazi in avanti, grazie all'attenta difesa dei silani. I quali pagano errori in retroguardia. Lecce vittorioso ancora una volta in rimonta e di nuovo lanciato a recuperare il terreno perduto.

SECONDO TEMPO

94': il Cosenza ci prova con un tiro di Petrucci dalla distanza, conclusione ribattuta da Pisacane. Poi il signor Giua fischia tre volte. Lecce batte Cosenza per tre a uno.

92' : il Lecce spinge ancora: Mancosu per Pettinari, ma Falcone blocca la sfera in uscita.

90' ma non è ancora finita. Decisi quattro minuti di recupero.

All'85' ancora il Lecce in vantaggio: Punizione di Mancosu, sponda di Maggio e Meccariello si tuffa per buttarla in rete: 3-1

82': Occhiuzzi prova a potenziare l' offensiva: Sueva per Legittimo. E fa uscire Sciaudone, entra Ba

79': Corini difende il vantaggio: inserisce il difensore Pisacane al posto del mediano Majer

Il Lecce passa in vantaggio al 77': Mancosu trasforma il penalty, anche se Falcone intuisce l'angolo ma è 2-1.

76': rigore per il Lecce, per atterramento di Mancosu da parte di Sciaudone, entrato da dietro.

75': cambio per il Cosenza: esce Gliozzi, entra Mbakogu.

E mister Corini fa uscire Pablo Rodríguez, al suo posto Yalçın.

70': il Lecce non trova spazi

67': forze fresche anche per i silani: Carretta per Trotta e Bahlouli al posto di Tremolada.

66': contropiede di Rodriguez, poi Majer serve in area Mancosu, il quale calcia all'aria

64': Corini prova a cambiare la musica inserendo Mancosu al posto di Henderson e Pettinari in sostituzione di Coda.

60': Lecce pericoloso solo con un rasoterra di Majer, potente conclusione che Falcone respinge. Il Cosenza si è fatto vedere in avanti con un colpo di testa di Petrucci, a cui Gabriel si è opposto senza apprensione.

Il Lecce manovra ma gli ospiti chiudono gli spazi. In un'altra azione Ingrosso ha chiuso su Coda. I silani non concedono respiro a Rodriguez.

46': inizia il secondo tempo. Prima palla ai calabresi. Nessuna sostituzione durante la pausa.

Inizio scoppiettante fra Lecce e Cosenza, entrambe subito in gol. Prima la rete di Gliozzi, poi il pareggio di Coda su rigore. Il Lecce deve osare di più per scardinare la rocciosa retroguardia del Cosenza. I silani hanno subìto appena ventidue gol, compresa quella di stasera.

PRIMO TEMPO

46': fine primo tempo: 1-1 e tutti negli spogliatoi.

43': il Cosenza prova a sorprendere Gabriel con un tiro di Petrucci da venti metri, palla sul fondo. Concesso un minuto di recupero.

40': solo un colpo di testa di Coda per il Lecce, ma fuori dallo specchio della porta. Poi Maggio prova ad avanzare a destra, ma non supera Legittimo. In guardia anche Ingrosso e Petrucci. I ritmi però sono calati.

30': il risultato resta inchiodato sull'uno a uno: Lecce impreciso negli affondi, Cosenza attento in difesa.

20': Partita subito vibrante. Cosenza privo di timore riverenziale, Lecce alla ricerca degli spazi.

12': Gol! Fallo ai danni di Rodriguez in area: rigore. Segna Coda dal dischetto: 1-1 e i giallorossi pareggiano.

8': Gol! Cosenza in vantaggio: Cross di Petrucci, in tuffo Gliozzi la mette dentro: 0-1

1': sfida iniziata. Nel Lecce il capitano Mancosu figura in panchina, mister Corini si affida ai giovani. Rodriguez, che era in forse, é in campo. I salentini colpiscono nei primi secondi di gioco la traversa con un destro di Hjulmand da venticinque metri.

Squadra in campo: il Lecce affronta il Cosenza. Un minuto di raccoglimento prima del fischio di inizio per ricordare Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e della Nazionale, morto ieri a 71 anni. L'ex calciatore aveva subito la doppia amputazione delle gambe a causa di complicazioni legate al coronavirus.

Il Lecce questa sera proverá ad approfittare di un avversario che sulla carta appare più che abbordabile. Il Cosenza infatti è quart'ultimo nella classifica di serie B e non vince dal 30 gennaio, quando si impose per due gol a uno sul campo della Virtus Entella. Anche per la quinta giornata di ritorno però mister Corini non potrà schierare Tachtsidis, Listkowski e Calderoni, oltre ad Adjapong e Dermaku. Di nuovo disponibile invece Mancosu, a fare da chioccia alla linea verde cui vuole affidarsi il tecnico giallorosso. L'allenatore dei silani invece rinuncerà a Bittante e Tiritiello, infortunati.

Difficile, senza pubblico, fare valere il fattore campo, ma gli ultras salentini si sono recati davanti all'albergo dove alloggiava la loro squadra del cuore per incoraggiarla.

FORMAZIONI



LECCE: Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccariello, Coda, Björkengren, Gallo, Majer, Hjulmand, Henderson, Rodriguez. In panchina: Bleve, Vigorito, Pisacane, Paganini, Mancosu, Yalçin, Stepisnki, Monterisi, Nikolov, Pettinari, Zuta, Maselli. Allenatore: Corini.

COSENZA: Falcone, Gerbo, Idda, Sciaudone, Legittimo, Tremolada, Gliozzi, Crecco, Ingrosso, Trotta, Petrucci. In panchina: Saracco, Corsi, Bahlouli, Mbakogu, Carretta, Sacko, Schiavi, Ba, Vera, Kone, Antzoulas, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi

Arbitro: Antonio Giua, di Olbia

