Casarano, si trova i ladri casa mentre riposa. Allarme nel quartiere Pietrabianca, zona "preferita" dai malviventi

Il quartiere di Pietrabianca di Casarano, comune in provincia di Lecce, ancora nel mirino dei "topi d'appartamento". L'ennesimo episodio è avvenuto sabato scorso intorno alle 19,30. Due individui armati di piede di porco si sono introdotti in una casa di piazza La Pira, convinti che non ci fosse nessuno. Invece, in casa era presente il proprietario che stava riposando. Sentiti rumori sospetti, l'uomo si è alzato dal letto ed è andato verso l'ingresso sorprendendo i ladri che a quel punto hanno deciso di scappare.

Secondo dati non ufficiali, dovrebbe essere il 17esimo furto o tentativo di furto nel quartiere negli ultimi tre anni. E sale la preoccupazione da parte dei residenti.

I precedenti



Il più clamoroso è accaduto la scorsa primavera in via Francia quando i ladri, sorpresi dall'arrivo del proprietario, sono fuggiti ferendo alla testa il residente.

Una situazione che i residenti non reggono più e infatti hanno contattato un avvocato per costituirsi in comitato con l'obiettivo di presentare un'istanza al Prefetto e di innalzare il livello di sicurezza del quartiere.