Intimorito, non solo a causa della sua incertezza con la lingua italiana, ma sicuramente perché travolto da una vicenda molto più grande di lui, che è qui nel Salento solo per studiare. «Non ho avuto la possibilità di approfondire la sua conoscenza era arrivata da pochissimo - ha raccontato Mohammed, il coinquilino egiziano di Julie -. Personalmente sono molto impegnato con gli studi e sto veramente poco a casa, quindi non abbiamo avuto modo di relazionarci, anche perché era arrivata da pochissimi giorni e non avevamo avuto nemmeno modo di organizzarci gli spazi in casa».

APPROFONDIMENTI LECCE Il papà di Julie crolla davanti alla salma: «Ditemi come è morta mia figlia» LA TRAGEDIA Ragazza suicida, l'incontro con il 19enne nei locali della movida. Dall'autopsia nessun segno di colluttazione. L'indagato: «Rapporto consensuale»

LA TRAGEDIA «Aiuto, sono stata violentata». Julie e il pianto in ospedale LA TRAGEDIA A LECCE La foto di Julie col cane sul profilo della mamma: «Sei una stella in cielo»

Un rapporto tra coinquilini, insomma, che non aveva ancora avuto modo di consolidarsi, complice anche le molte ore trascorse in facoltà da entrambi in questi primi giorni di ambientamento per Julie, che però la sera prima di togliersi la vita aveva invitato un'amica a casa con la quale, fino a sera tardi, aveva ascoltato musica in camera. Una situazione che ha spinto la ragazza francese a scusarsi per il disagio che pensava di aver creato al suo coinquilino. Una breve lettera scritta su un foglio e lasciata nello spazio comune in cucina: «Credevo che tu non fossi nell'appartamento - ha scritto Julie - non è stato pianificato, ma un'amica mi ha raggiunta durante la notte perché ero molto triste. Ha insistito per venire a casa, perché ho avuto un grosso problema due giorni fa e non ero in grado di stare da sola. Non succederà mai più, farò in modo di non far più altri rumori a tarda ora. Niente musica e ti chiedo nuovamente scusa».

Il gesto

Un gesto particolarmente apprezzato da Mohammed che per altro non si era lamentato del rumore: «Ho avuto immediatamente l'impressione che si trattasse di una ragazza per bene e in particolare molto tranquilla e riservata. Quello che è accaduto mi ha lasciato senza parole». Non ha voluto parlare di più il coinquilino egiziano della povera Julie che è a Lecce per studiare relazioni internazionali e che si augura che questa vicenda possa chiudersi nel più breve tempo possibile per potersi mettere alle spalle questo drammatico episodio. Un evento, quello di domenica sera, che ha lasciato senza parole l'intera palazzina i cui residenti sono increduli. Lo stabile è sempre frequentato da studenti, di solito si tratta di borsisti con un percorso di studio d'eccellenza, che non si sono mai resi protagonisti di serate brave, come può capitare in presenza di universitari. Non è il caso di Mohammed, ma soprattutto non era il caso della povera Julie.